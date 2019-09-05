05 Eylül 2019, Perşembe
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Cengiz yaptığı açıklamada "Her camia için kutsal değerler vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Kuruluş tarihimize de kurucu başkanımıza da çok saygılıyız. Bu ceza açıklamasının saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Ben bunu yakıştıramadım. Türkiye Futbol Fedeasyonu herhangi bir takımın, herhangi bir kulübün yanında değildir. Bildiriyi geri çekseniz saat yine orada duruyor. Bence bunun bir tesadüfle açıklanması pek mümkün görünmüyor. Ben hocamızla görüştüm. Bana "Organize kötülük ifadesini TFF için söylemedim" dedi" ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz: Bu bir tesadüf değildir
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen 4 maç ceza sonrası GS TV'de açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 4 maç ceza ve cazanın sosyal medyadan saat 19.05'te açıklanması hakkında GS TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Cengiz yaptığı açıklamada "Her camia için kutsal değerler vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Kuruluş tarihimize de kurucu başkanımıza da çok saygılıyız. Bu ceza açıklamasının saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Ben bunu yakıştıramadım. Türkiye Futbol Fedeasyonu herhangi bir takımın, herhangi bir kulübün yanında değildir. Bildiriyi geri çekseniz saat yine orada duruyor. Bence bunun bir tesadüfle açıklanması pek mümkün görünmüyor. Ben hocamızla görüştüm. Bana "Organize kötülük ifadesini TFF için söylemedim" dedi" ifadelerini kullandı.
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