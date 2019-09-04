04 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 Giriş Tarihi: 04.09.2019

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek , oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.Sarı-kırmızılı takımda , , , Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde yer almadı.

'da yer alan 20 kişilik listede , , , Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde bulunmazken, şu isimler yer aldı:

", Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, , Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, , Younes , , , Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Mario Lemina, , , Florin Andone, Emre Mor"

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