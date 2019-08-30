30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Babel, Diagne
Kayserispor - Galatasaray | CANLI
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 30.08.2019
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk oluyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Umut, Adebayor
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Babel, Diagne
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"