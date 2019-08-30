30 Ağustos 2019, Cuma

GALATASARAY

Kayserispor - Galatasaray | CANLI

Kayserispor - Galatasaray | CANLI
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 30.08.2019

, Spor Toto 3. hafta maçında deplasmanda 'a konuk oluyor.

, 'in 3. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Umut, Adebayor

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, , , Feghouli, Babel, Diagne

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