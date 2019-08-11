11 Ağustos 2019, Pazar

GALATASARAY

Cuellar rest çekti: Falcao ile oynamak istiyorum

Cuellar rest çekti: Falcao ile oynamak istiyorum
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.08.2019

Galatasaray'da oynamak istediğini Flamengo yönetimine ileten Cuellar, rest çekti... Daha önce Kolombiyalı ön liberoyu Galatasaray'a göndermek için 10 milyon euro isteyen Brezilya ekibinin yönetim kurulu olağanüstü toplanmak zorunda kaldı.

Falcao ile beraber Galatasaray'da oynamak istediğini Flamengo yönetimine ileten Cuellar, rest çekti... Daha önce Kolombiyalı ön liberoyu Galatasaray'a göndermek için 10 milyon euro isteyen Brezilya ekibinin yönetim kurulu olağanüstü toplanmak zorunda kaldı. Gelen bilgilere göre, Rio ekibinin yöneticileri G.Saray'ın 3.5 milyon euro'luk teklifini yükselmesi durumunda transfere izin verecek.

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İngiliz iki isim
Galatasaray'da ön libero için Cuellar ismi ön plana çıkarken İngiliz basınından da iki iddia geldi. , "Elneny, her an Galatasaray'a gidebilir" diye yazdı. Times ise Bakayoko haberine yerdi verdi. "Chelsea ile finali için İstanbul'a giden Bakayoko, Galatasaray'a imza atabilir" diye yazdı.

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