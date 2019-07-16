16 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Okan Kocuk Galatasaray'da!

G.Saray Muslera'nın alternatifini buldu! Anlaşma tamam
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, 'daki alacaklarına karşılık bonservisini alan kaleci Okan Kocuk ile prensip anlaşmasına vardı.

, 8 sezondur kalesini koruyan başarılı file bekçisi 'nın alternatifini buldu. Sarı kırmızılı ekip, ile sözleşmesini fesheden Okan Kocuk ile her konuda anlaştı.

Spor'un haberine göre Galatasaray, 1. Lig'e düşen Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk transferini bitirdi. Genç kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray, kısa süre içinde KAP açıklamasında bulunacak.

23 yaşındaki kaleci, geçen sezon Bursaspor ile 22 maça çıkmış ve A aday kadrosuna çağrılmıştı.

G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor... G.SARAY BİR TRANSFERİ DAHA BİTİRDİ! GELİYOR...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Deniz Türüç için flaş açıklama! G.Saray ve F.Bahçe... Deniz Türüç için flaş açıklama! G.Saray ve F.Bahçe...
Emre Mor'da ters köşe! Kazık attı... Emre Mor'da ters köşe! Kazık attı...
G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor... G.Saray bir transferi daha bitirdi! Geliyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör