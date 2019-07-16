Okan Kocuk Galatasaray'da!

Galatasaray, Bursaspor'daki alacaklarına karşılık bonservisini alan kaleci Okan Kocuk ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, 8 sezondur kalesini koruyan başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın alternatifini buldu. Sarı kırmızılı ekip, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Okan Kocuk ile her konuda anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Spor Toto 1. Lig'e düşen Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk transferini bitirdi. Genç kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray, kısa süre içinde KAP açıklamasında bulunacak.

23 yaşındaki kaleci, geçen sezon Bursaspor ile 22 maça çıkmış ve A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmıştı.