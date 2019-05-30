Galatatasaray'a Devler Ligi’nden para yağacak
Şampiyon Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray'ın bu kulvarda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.
Şampiyon Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray'ın bu kulvarda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, katılım parası olarak 15.2 milyon euro'yu kasasına koyacak. Başakşehir'in ön elemeyi geçememesi halinde Aslan, 16 milyon euro'luk yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Grup aşamasında galibiyet başına 2.7 milyon euro, beraberliğe 900 bin euro prim alınacak.
ADA'YA MAKYAJ
2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası'na el atıldı. Belediye ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için adayı dev paravanlarla çevirmeye başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı