30 Mayıs 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatatasaray'a Devler Ligi’nden para yağacak

Galatatasaray'a Devler Ligi’nden para yağacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Şampiyon Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray'ın bu kulvarda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.

Şampiyon Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray'ın bu kulvarda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, katılım parası olarak 15.2 milyon euro'yu kasasına koyacak. 'in ön elemeyi geçememesi halinde Aslan, 16 milyon euro'luk yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Grup aşamasında galibiyet başına 2.7 milyon euro, beraberliğe 900 bin euro prim alınacak.

ADA'YA MAKYAJ
2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası'na el atıldı. Belediye ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için adayı dev paravanlarla çevirmeye başladı.

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