24 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Comolli ve Deivid Başakşehir’de

Comolli ve Deivid Başakşehir’de
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza, ile arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor. Comolli'nin ismi Fenerbahçe ile anılan 'yi izlediği iddia edildi.

'in son haftasında ile arasında oynanan müsabakada tribünde ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı. Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan 'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.
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