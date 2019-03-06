06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Cimbom'da hedef 10'da 10

Cimbom'da hedef 10'da 10
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019

Zorlu maçları olan ’in puan kaybedeceğine inanan , “Bir yerlerde puan kaybedecekler. Biz sadece kendi işimize bakalım ve tüm maçlarımızı kazanalım” dedi.

, Erzurumspor karşısında aldığı beraberlikle zirvenin 8 puan gerisine kadar düşerken henüz umudunu kaybetmedi. Teknik heyet, hemen karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken hedefi belirledi: 10'da 10. Sarı-kırmızılı takım tüm maçlarını kazanmak için sahaya çıkacak. , futbolcularla yaptığı görüşmede, 8 puana takılmamaları gerektiğini iletirken 'i evinde konuk edeceklerini altını çizdi.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇ

Başakşehır'in ve ile de maçlar yapacağının altını çizen Terim, "Bir yerlerde illa ki puan kaybedecekler. Biz kendi işimize bakalım ve tüm maçlarımızı kazanalım" dedi. Sarı-kırmızılı takım 10 maçı da kazanmak istiyor ancak bu sezon ligdeki en uzun serisi 3 maç. Lige üç galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı takım sonrasında inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Galatasaray bu kötü grafiği tersine çevirmeyi hedefliyor.

DIŞARIDA KAYIP

Ligde son mağlubiyetini 2 Aralık'ta Beşiktaş deplasmanında alan sarı-kırmızılı takım, o tarihten sonra yenilmedi. Özellikle ligin ikinci yarısına çok istekli başlayan Cimbom, 7 maçta 5 galibiyet almayı başarırken dış sahada iki beraberlik alarak seriyi bozdu.
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