27 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

14.00 | Hatayspor - Galatasaray | İlk 11'ler

Fatih Terim'den ilk 11'de sürpriz tercih!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile karşı karşıya... Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray 2-0 galibiyet alarak avantaj elde etmişti. İşte maça dair önemli detaylar ve karşılaşmanın yayın bilgileri...

'nda çeyrek final turu rövanş maçlarında heyecan başlıyor... 6 Şubat'ta oynanan ilk maçta 7. dakikada Luyindama, 90+2'de Sofiane Feghouli'nin golleriyle 2 - 0 galip gelen , rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkacak. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da başlayacak. aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Önder Yılmaz yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Atilla Karaoğlan olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan.

Galatasaraya Hatayda coşkulu karşılama GALATASARAY'A HATAY'DA COŞKULU KARŞILAMA

İLK 11'LER:

HATAYSPOR: Ömer, Mehmet, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan

GALATASARAY: İsmail, Mariano, , , Emre Taşdemir, Selçuk, Donk, , Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat

GALATASARAY'IN YEDEKLERİ: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil Yüksel

HATAY'A GALATASARAY PİYANGOSU!

Bu eşleşme öncesi 5 bin olan Passolig sayısı 15 bine çıkan Güney ekibinde maç öncesi bilet krizi yaşandı. 6 bin 700 kişilik Antakya Stadı'nda oynanacak karşılaşma için satışa çıkan tüm biletler tükenirken kulüp yetkilileri talepleri karşılamakta zorlandı.

Galatasaray 2-0 Hatayspor | Maç Özeti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saraylı voleybolcu paylaşımlarıyla olay oldu G.Saraylı voleybolcu paylaşımlarıyla olay oldu
G.Saray'a Hatay'da coşkulu karşılama G.Saray'a Hatay'da coşkulu karşılama
Terim'den şok açıklama 'İlle de Beşiktaş başkasına gitmem' Terim'den şok açıklama 'İlle de Beşiktaş başkasına gitmem'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör