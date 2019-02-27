14.00 | Hatayspor - Galatasaray | İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya... Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray 2-0 galibiyet alarak avantaj elde etmişti. İşte maça dair önemli detaylar ve karşılaşmanın yayın bilgileri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçlarında heyecan başlıyor... 6 Şubat'ta oynanan ilk maçta 7. dakikada Luyindama, 90+2'de Sofiane Feghouli'nin golleriyle 2 - 0 galip gelen Galatasaray, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkacak. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da başlayacak. aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Önder Yılmaz yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Atilla Karaoğlan olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan.

İLK 11'LER:



HATAYSPOR: Ömer, Mehmet, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan



GALATASARAY: İsmail, Mariano, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Selçuk, Donk, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Muğdat



GALATASARAY'IN YEDEKLERİ: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil Yüksel



HATAY'A GALATASARAY PİYANGOSU!



Bu eşleşme öncesi 5 bin olan Passolig sayısı 15 bine çıkan Güney ekibinde maç öncesi bilet krizi yaşandı. 6 bin 700 kişilik Antakya Stadı'nda oynanacak karşılaşma için satışa çıkan tüm biletler tükenirken kulüp yetkilileri talepleri karşılamakta zorlandı.