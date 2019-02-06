06 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı ne zaman

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.02.2019

'in 20. haftasında ile berabere kalan , çeyrek finali ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Detaylar haberimizde...

'nda heyecan devam ediyor... Kupanın sürpriz takımlarından Hatayspor, 'in lideri 'i eledikten sonra bu kez karşısında şans arayacak.

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Hatayspor maçı 6 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da a2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EMRE AKBABA SÜRPRİZİ

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda çabukluk ve kuvvet organizasyonlarının ardından sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldığı bildirildi.

Ligde Aytemiz ile oynanan mücadelede 90 dakika süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba'nın idmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun takıma katıldığı aktarıldı.

G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

İşte Galatasarayın Hatayspor 11i! İŞTE GALATASARAY'IN HATAYSPOR 11'İ!

HATAY DA HAZIR

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Osman Çalğın Tesisleri'nde Galatasaray maçı öncesi yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pazar günü ligde oynanan Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular idmanı, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarıyla tamamladı.

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