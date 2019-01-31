31 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray transferi KAPa bildirdi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 Giriş Tarihi: 31.01.2019

, Kostas 'nun transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Sarı kırmızılı ekipten 'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY'IN İLK YUNAN FUTBOLCUSU OLDU

'ın Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kostas , sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Yunan futbolcu oldu.

Galatasaray, hücum hattına Kasmpaşa'dan Mbaye Diagne'yi kattıktan sonra bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nu etti. Kostas Mitroglou Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. 12 Mart 1988 doğumlu olan futbolcu forvet mevkiinde oynuyor.

7 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Mitroglou kariyerinde Mönchengladbach, Olympiakos, Panionios, Atromitos, Fulham, Benfica ve son olarak Olimpik Marsilya takımlarında forma giydi. Bu sezon Marsilya ile 20 resmi müsabakada görev alan Yunan golcü, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

2016-2017'DE BENFİCA'DA 27 GOL ATTI

30 yaşındaki futbolcu kariyerinde en golcü sezonunu 2016-2017'de Benfica'da oynarken yaşadı. Mitroglou o sezon toplam 42 resmi müsabakaya çıktı ve 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Yunan golcü, 2015-2016 sezonunda Benfica ile 44 maçta 24 kez gol sevinci yaşadı. Yunanistan Milli Takımı'nda da oynayan Kostas Mitroglou 64 karşılaşmada 17 gol attı.

Mitroglou ayrıca Galatasaray Futbol Takımı tarihinin ilk Yunan futbolcusu oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Sarayda ikinci bomba patlıyor! İstanbula geldi G.Saray'da ikinci bomba patlıyor! İstanbul'a geldi
G.Saray forvet transferini tamamladı capsler patladı! G.Saray forvet transferini tamamladı capsler patladı!
Diagne o maçlarda oynayamayacak! Diagne o maçlarda oynayamayacak!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör