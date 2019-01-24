Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi fesih ediliyor

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çalışma prensibine uymadığı için Serdar Aziz'i ligin ikinci yarısı için düşünmediğini ifade etmiş ve milli oyuncu transfer listesine konulmuştu. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Serdar ise alacakları olduğunu belirtip bunları tahsil etmeden ayrılmayacağını söylemişti. İki taraf arasında sözleşmenin feshi için anlaşma sağlandı. Resmi açıklama bekleniyor.

G.Saray'da Serdar Aziz dönemi bugün sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gün içinde feshedilecek ve resmi açıklama yapılacak.

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan ne kadar alacağı vardı?

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 2.6 milyon euroluk bir alacağı vardı. Oyuncu için KAP'a yapılan bildirimde yıllık ücreti 2 milyon euro olarak belirtilmişti.