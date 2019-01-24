24 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Serdar Aziz Fenerbahçe yolunda! Sözleşmesi fesih ediliyor

Serdar Aziz F.Bahçe yolunda! Sözleşmesi fesih ediliyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 Giriş Tarihi: 24.01.2019

'da bırakılan ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Teknik Direktörü Fatih Terim, çalışma prensibine uymadığı için 'i ligin ikinci yarısı için düşünmediğini ifade etmiş ve milli oyuncu transfer listesine konulmuştu. 'nin kadrosuna katmak istediği Serdar ise alacakları olduğunu belirtip bunları tahsil etmeden ayrılmayacağını söylemişti. İki taraf arasında sözleşmenin feshi için anlaşma sağlandı. Resmi açıklama bekleniyor.

G.Saray'da Serdar Aziz dönemi bugün sona eriyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gün içinde feshedilecek ve resmi açıklama yapılacak.

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan ne kadar alacağı vardı?

Serdar Aziz'in Galatasaray'dan 2.6 milyon euroluk bir alacağı vardı. Oyuncu için KAP'a yapılan bildirimde yıllık ücreti 2 milyon euro olarak belirtilmişti.

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