23 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları

Galatasarayda Göztepe maçı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2019

son 16 turunda 1. Lig temsilcisi Boluspor ile dün karşılaşan , Spor 'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Boluspor müsabakasının tamamında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda ve sahada dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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