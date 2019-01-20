Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, bir televizyona telefonla bağlandı ve tecrübeli savunmacının transferi ile ilgili oldukça önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Fenerbahçe ile adı anılan Serdar Aziz'in menajerinden flaş açıklamalar geldi. Tecrübeli savunmacının menajeri Haluk Canatar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlandı ve merak edilenleri yanıtladı.

Canatar, "Galatasaray'dan transfer görüşmeleri için izin aldıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

Haluk Canatar'ın açıklamaları şöyle;

"Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini, Abdurrahim Albayrak ile Semih Özsoy'un da telefon konuşması gerçekleştirdiğini açıkladı."

"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Kendisi Ersun Yanal ile görüştü. Bunların hepsi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bonservis konusu konuşulmaya başlanınca yaşandı."

"Bütün kulüplerde alacak konusu vardır ama bu bize yakışmaz. Bugüne kadar alacaklarla ilgili bir gün bile Serdar tarafından hukuksal yola başvurulmamıştır. Serdar, transferi konusunda teknik heyetle de yönetimle de nezaketsiz bir durum yaşamadı."