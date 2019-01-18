18 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Eski yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık

Eski yıldızından Galatasaraya yeşil ışık
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.01.2019

'ın gündeminde olan 27 yaşındaki , 'in istemesi halinde Galatasaray'a geri dönebileceğini ifade etti.

Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a, Garry Rodrigues'i ise 9 milyon Euro'ya Al İttihad'a gönderen , transferde atağa kalktı. Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, eski futbolcusu 'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.

Transferde hamle üstüne hamle yapan Galatasaray'ın gündemine son olarak geldi. 2016 yılında Deportivo'ya olan Emre, 2 sene 'da forma giydikten sonra 1 milyon Euro karşılığında Al Wahda'ya transfer olmuştu.

Fanatik'in haberine göre; Yuvasına dönmek istediğini belirten Emre Çolak, kısa ve net konuştu; '' isterse Galatasaray'a geri dönerim'' dedi.

Fatih Terim'in onay vermesi durumunda Galatasaray'ın Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kiralacağı öğrenildi.

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