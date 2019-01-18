Eski yıldızından Galatasaraya yeşil ışık

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan 27 yaşındaki Emre Çolak, Fatih Terim'in istemesi halinde Galatasaray'a geri dönebileceğini ifade etti.

Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a, Garry Rodrigues'i ise 9 milyon Euro'ya Al İttihad'a gönderen Galatasaray, transferde atağa kalktı. Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.

Transferde hamle üstüne hamle yapan Galatasaray'ın gündemine son olarak Emre Çolak geldi. 2016 yılında Deportivo'ya transfer olan Emre, 2 sene İspanya'da forma giydikten sonra 1 milyon Euro karşılığında Al Wahda'ya transfer olmuştu.

Fanatik'in haberine göre; Yuvasına dönmek istediğini belirten Emre Çolak, kısa ve net konuştu; ''Fatih Terim isterse Galatasaray'a geri dönerim'' dedi.

Fatih Terim'in onay vermesi durumunda Galatasaray'ın Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kiralacağı öğrenildi.