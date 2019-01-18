Eski yıldızından Galatasaraya yeşil ışık

Eski yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan 27 yaşındaki Emre Çolak, Fatih Terim'in istemesi halinde Galatasaray'a geri dönebileceğini ifade etti.
Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a, Garry Rodrigues'i ise 9 milyon Euro'ya Al İttihad'a gönderen Galatasaray, transferde atağa kalktı. Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.
Transferde hamle üstüne hamle yapan Galatasaray'ın gündemine son olarak Emre Çolak geldi. 2016 yılında Deportivo'ya transfer olan Emre, 2 sene İspanya'da forma giydikten sonra 1 milyon Euro karşılığında Al Wahda'ya transfer olmuştu.
Fanatik'in haberine göre; Yuvasına dönmek istediğini belirten Emre Çolak, kısa ve net konuştu; ''Fatih Terim isterse Galatasaray'a geri dönerim'' dedi.
Fatih Terim'in onay vermesi durumunda Galatasaray'ın Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kiralacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!