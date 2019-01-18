18 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Beşiktaş'tan itiraz karar

Beşiktaştan flaş karar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.01.2019

, Akhisarspor maçında yaşanan kural hatası nedeniyle itiraz edecek

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