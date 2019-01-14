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Al-Ittihad Younes Belhanda'yla anlaştı
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019
Al İttihad, Belhanda ile el sıkıştı. Faslı futbolcu, bugün Florya'da Galatasaray yönetimi ile görüşerek Al İttihad'ın teklifinin iyi olduğunu ve gitmek istediğini söyledi.
Al-Ittihad, Younes Belhanda'yla yıllık 5.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Belhanda, ayrılmak istediğini teknik ekibe iletti.
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