14 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Al-Ittihad Younes Belhanda'yla anlaştı

G.Sarayda ayrılık! Anlaşma sağladı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Al İttihad, ile el sıkıştı. Faslı futbolcu, bugün Florya'da yönetimi ile görüşerek Al İttihad'ın teklifinin iyi olduğunu ve gitmek istediğini söyledi.

Al-Ittihad, Younes 'yla yıllık 5.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Belhanda, ayrılmak istediğini teknik ekibe iletti.

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