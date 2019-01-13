13 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray ile anlaşan Marcao'dan Chaves'e veda

Galatasaray ile anlaşan Marcaodan flaş paylaşım
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019

'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (), Chaves Kulübü için veda mesajı yayımladı.

Instagram hesabından paylaştığı mesajla kulübüne veda eden , "Bugün, bana çok destek olan kulübümdeki son maçıma çıkacağım. Her şey için teşekkür ederim. Minnettarım. Sanırım Chaves'teki kariyerimi en iyi özetleyen kelime bu olur. Bu kulübe geldiğim günden beri hep hoş karşılandım. Yeni maceralar için takımdan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Bundan sonra Chaves'i desteklemeye devam edeceğim. Kaptanınızdan sevgilerle." ifadelerini kullandı.

Portekiz liginde Tondela ile bu akşam oynanacak 17. hafta maçının ardından Chaves'ten ayrılacak Marcao'nun yarın 'a gelmesi bekleniyor.

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