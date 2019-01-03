03 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Beşiktaş'a yağmur engeli

Beşiktaşa yağmur engeli
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için bugün 'ya gelen , ilk antrenmanını sahada yapamadı. Siyah-beyazlılar, yoğun yağmur nedeniyle salonda çalıştı.

İkinci yarı hazırlıkları için bugün 'ya gelen , ilk antrenmanını sahada gerçekleştiremedi. İdman öncesinde bastıran sağanak yağmur nedeniyle, idman salona alınırken, futbolcular burada kondisyon çalıştı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terimden transfer açıklaması Fatih Terim'den transfer açıklaması
Serdar Azizden Fatih Terime şok cevap! Serdar Aziz'den Fatih Terim'e şok cevap!
İşte Eren Derdiyokun yeni takımı İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör