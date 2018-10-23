    23 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Schalke'nin kadrosu belli oldu! Naldo getirilmedi

    Schalkenin kadrosu belli oldu! Yıldız ismi getirilmedi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan 'nin maç kadrosu belli oldu. Alman ekibinde savunmanın vazgeçilmez ismi , geçirdiği enfeksiyon nedeniyle 'a getirilmedi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında 'da ile karşılaşacak olan 'nin kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Daha önceden kadrodan çıkarılan Ralf Fahrmann'ın ardından savunma oyuncusu 'da geçirdiği enfeksiyon nedeniyle İstanbul kafilesinden çıkarıldı.

    İŞTE SCHALKE'NİN İSTANBUL KADROSU

    Kale: Alexander Nübel, Yannic Lenze

    Savunma: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif Sane

    Orta saha: Westın McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro Schöpf

    Forvet: Mark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo

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