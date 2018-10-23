Schalke'nin kadrosu belli oldu! Naldo getirilmedi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Schalke'nin maç kadrosu belli oldu. Alman ekibinde savunmanın vazgeçilmez ismi Naldo, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Schalke'nin kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Daha önceden kadrodan çıkarılan Ralf Fahrmann'ın ardından savunma oyuncusu Naldo'da geçirdiği enfeksiyon nedeniyle İstanbul kafilesinden çıkarıldı.
İŞTE SCHALKE'NİN İSTANBUL KADROSU
Kale: Alexander Nübel, Yannic Lenze
Savunma: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif Sane
Orta saha: Westın McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro Schöpf
Forvet: Mark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo
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