    22 Ekim 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması

    Galatasaraydan Serdar Aziz açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'ın 'in 9. haftasında sahasında ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan 'in kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi." denildi.

    Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine ise devam edildiği belirtildi.

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