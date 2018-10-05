    05 Ekim 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray Antalyaspor deplasmanında
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Spor Toto 'in 8. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detayları aspor.com.tr'de bulabilirsiniz.

    , Spor Toto 'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 44 müsabakada sarı-kırmızılıların 26'ya 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla zirve koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 13 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

    İşte Galatasarayın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11i İŞTE GALATASARAY'IN ANTALYASPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

    ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

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    45. RANDEVU
    Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçta Galatasaray evinde 3-0 kazandı.

    SON İKİ DEPLASMAN İKİ MAĞLUBİYET
    Bu sezon ligde 5 galibiyet alan Galatasaray, bunları 4'ünü Stadyumu'nda kazandı. Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu 2 maçı deplasmanda oynadı. Bu sezon ligde 3 kez deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılılar; sırasıyla Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, 'a 4-0, Akhisarspor'a da 3-0 mağlup oldu.

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    LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada attığı 15 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda attığı 3 golle takım içindeki en golcü futbolcu olarak dikkat çekiyor. Aslan'ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1), (1) ve Maicon (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında Ankaragücü'nde de kendi kalesine atmıştı.

    15 GOLÜN 3'Ü DEPLASMANDA
    Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golün sadece 3'ünü deplasmanda atma başarısı gösterdi. Bunların hepsini ilk haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden sarı-kırmızılılarda golleri , Eren Derdiyok ve Bakary Kone (kendi kalesine) attı.

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    'NIN CEZASI BİTTİ, MARİANO SINIRDA
    Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçında gören sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda 3 müsabakadan men cezası almıştı. Kasımpaşa, Akhisarspor ve BB Erzurumspor mücadelelerinde cezasını çeken Belhanda, Teknik Direktör 'in görev vermesi halinde sahada olacak. Ayrıca sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, Antalyaspor karşısında görmesi halinde Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

    DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA
    İki takım arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Serkan Tokat ise müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 46 maçta; 23 galibiyet, 11 beraberlik alıp, 12 kez de sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 118 defa sarı kart, 9 defa ise kırmızı kart gördü.

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