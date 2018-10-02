    02 Ekim 2018, Salı

    GALATASARAY

    Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    Porto - G.Saray maçının yayıncısı açıklandı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    ile arasında oynanacak maçın yayıncısı belli oldu. beIN Sports, Şampiyonlar Ligi maçlarının bu hafta da yayınlanacağını duyurdu. Peki maçlar şifresiz mi yayınlanacak? İşte herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı...

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Portekiz'in ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne 'yı 3-0 yendiği maçla muhteşem bir başlangıç yapan sarı - kırmızılı ekip ilk maçında Schalke 04 deplasmanında 1 puan alan Porto'yu yenerek gruplarda 2'de 2 yapmak istiyor.

    PORTO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    3 Ekim günü Saat 22.00'de başlayacak maçın hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. beIN Sports yayın anlaşması için yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

    Bilindiği üzere beIN SPORTS, turnuvanın ilk hafta maçlarını paket olarak satın almış ve yayınlamıştı.

    Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

    MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

    beIN Sports, yaptığı açıklamayla karşılaşmayı Sporun Yıldızı paketine sahip olan Digiturk üyelerinin ücretsiz olarak izleyebileceğini duyurdu.

    Şampiyonlar Ligi maçları için yapılan açıklamada, "C Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00'de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak. Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek." ifadelerini kullanıldı.

    Maicon'dan Porto'ya gözdağı!

    GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

    Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Sarı-kırmızılı takımda 'un sakatlığının geçmesi ve mücadelede forma giyecek olması ise zorlu maç öncesi Terim'in elini güçlendirdi.

    Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

    Erzurumspor maçında olduğu gibi Feghouli'nin 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cezası nedeniyle 'de forma giyemeyen Porto maçında sahaya 11'de çıkacak. Onyekuru ya da 'ün forvette oynaması bekleniyor. Ayrıca Nagatomo ve Linnes Serdar ve Maicon ile birlikte savunmada görev yapacak.

    Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Linnes, Maicon, , Nagatomo, Fernando, Donk, Gary Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Eren Derdiyok

    Porto-Galatasaray maçını Michael Oliver yönetecek

    PORTO'DA ABOUBAKAR YOK

    Porto'nun ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

    Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu! Galatasaray'a karşı...
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