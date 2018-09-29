Mustafa Cengizin yetki talebi reddedildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Mecidiyeköy arsasına yapılacak faaliyetler ile ilgili yetki maddesi oy çokluğu ile reddedildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, gündemin en önemli maddelerinden biri oylandı. Dördüncü madde olan ve 10 fıkradan oluşan yetki taleplerinden 3'ü reddedildi.

Yönetim kurulu adına kritik öneme sahip Galatasaray Adası, Mecidiyeköy'deki arsa ve Beyoğlu'ndaki bina üzerinde istenen yetkiler alınamadı.

Oylama sonucunda alınan kararlar şöyle:

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin ve bağlı iştiraklerinin her türlü kredi, borç ve teminatlarının yeniden yapılandırılması, yeni yapılacak olan kredi sözleşmeler için menkul veya gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusunda yönetime yetki verildi.

Yeni bir gayrimenkul, ayni hakkın veya gayrimenkullerin, ayni hakların derneğin mal varlığına kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, hazine veya belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapıların satın alınmasının değerlendirilmesi konusunda yönetim istediği yetkiyi aldı.

Derneğin tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması hususlarında yönetim kuruluna yetki tanındı.

Yönetim kurulunun kulübün Mecidiyeköy arsasını farklı yöntemlerle değerlendirilmesi için istediği yetki, üyelerin oylamasına sunuldu. Uzun süren sayımdan sonra salon ikiye ayrıldı. Oylama sonucunda yönetimin yetki talebi reddedildi.

Beyoğlu'nda Hasnun Galip Sokak'ta bulunan binanın farklı yöntemlerle değerlendirilmesi konusu yönetim kurulunun yetki talebi kabul edilmedi.

Kemerburgaz'da yapılması planlanan yeni kamp tesisiyle ilgili farklı işlemlerin yapılabilmesi konusunda yönetime yetki verildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yapılması planlanan spor salonu ile ilgili farklı işlemler için yönetim kurulunun yetki talebi olumlu sonuçlandı.

Mustafa Cengiz'in seçim vaatlerinden olan kurulması planlanan Teknokent ile ilgili konularda işlem yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.

Galatasaray Adası ile ilgili işlemlerin yapılması ve adanın farklı yöntemlerle değerlendirilmesiyle ilgili yönetim kurulunun yetki talebi kabul edilmedi.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, adanın ayni sermaye olarak kullanmayacağına, ipotek olarak vermeyeceğine, 3. kişilere kiraya verilmeyeceğine ve satılmayacağına dair genel kurula yazılı taahhütte bulunmuştu.

Riva'daki arazide bulunan okul alanının kulüpten devriyle ilgili istenen yetki alındı.

GENEL KURULDA GERGİNLİK

Olağanüstü genel kurulda 4. maddenin oylanmasında gerginlik yaşandı.

Maddenin 4. fıkrasında oy sayımı sonunda yönetim kurulunun talebi reddedildi. Bunun üzerine olumsuz oy veren üyeler, ilk 3 fıkranın da sayım sonucu belirlenmesini istedi.

Bu sırada Metin Ünlü'nün kürsüye çıkmasına olumlu oy verenler tepki gösterdi. Divan başkanı Metin Aslan, Ünlü'ye söz verdi. Ünlü'nün ilk 3 fıkranın kararının değişmeyeceğini söylediği konuşmasının ardından ortam yumuşarken, oylamaya 5. fıkra ile devam edildi.

İLK 6 AYDA 283,6 MİLYON ZARAR

Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin, 1 Ocak-30 Haziran 2018 arasındaki dönem zararı 283,6 milyon lira olarak açıklandı.

Derneğin borcunun 31 Temmuz 2018 itibarıyla 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 lira olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın şirketlerinin borcu sunumda yer almadı.

Kaan Kançal, Galatasaray Kulübünde amatör branşların son 10 yılda 200 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi.

BÜTÇE REVİZE EDİLDİ

Galatasaray Spor Kulübünde 2018 yılı bütçesi revize edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkan yardımcısı Kaan Kançal'ın sunumunun ardından 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu müzakere edilerek karara bağlandı.

Olağan mali genel kurulda 83 milyon 943 bin 510 bin lira gelir, 153 milyon 364 bin 334 lira gider olarak onaylanan 2018 yılı bütçesi, 115 milyon 87 bin 593 lira gelir, 377 milyon 536 bin 437 lira gider olarak yeniden düzeltildi.

Revize edilen bütçede gelir-gider farkı, 262 milyon 448 bin 884 lira olarak gösterildi.