Akhisarspor - Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Akhisarspor ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 müsabakada sarı-kırmızılıların 11’e 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki, Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray, gözünü lige çevirdi. Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor ile karşılacak olan sarı kırmızılılarda hedef 3 puan... G.Saray'ın hocası Fatih Terim kadroda yeniden revizyona gitmesi bekleniyor. Peki, Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Kadir, Caner, Serginho, Eray, Güray, Sissoko, Manu, Regattin

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru

Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda Akhisarspor karşılaşacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Ligde geride kalan 5 haftada sarı-kırmızılılar; 4 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı ve 1 maçı eksik olarak ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 2 puanla son sırada yer alıyor. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de olacak....



12 randevuda G.Saray ağırlığı

Akhisarspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 11 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. Akhisar, rakibine karşı tek galibiyetini 2013-2014 sezonun ilk yarısında evinde 2-1'lik skorla ile elde etti.

Galatasaray'da moraller yerinde

Ligde deplasmandaki 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından evinde Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek moral bulan Galatasaray, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Yarıştığı iki ligde iyi durumda olan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde. Aslan, Akhisar'ı da mağlup edip, ligde seri yakalamak istiyor.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada attığı 14 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok attığı 3 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu olarak bulunuyor. Aslan'ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı. Öte yandan Emre ile Sinan'ın 2'şer de asisti bulunuyor..

Safet Susic'in yerine yeni bir isim gelmedi

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 5 lig maçının ardından aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlik sonucunda Teknik Direktör Safet Susic yollarını ayırdı. Henüz teknik direktör konusunda bir isimle anlaşmayan yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar mücadelesine Antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıktı.

Sezonun ilk maçı Akhisar'ın

Galatasaray ile Akhisarspor, bu sezon ilk defa TFF Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası Yevhen Seleznyov ve Eren Derdiyok'un golleri 1-1 berabere bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca atılan penaltı atışları sonucunda Akhisarspor kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray'da Belhanda cezalı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda 3 müsabakadan men cezası almıştı. Kasımpaşa'ya karşı cezasının ilkini çeken Belhanda, Akhisarspor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakacak. Başarılı futbolcunun cezası BB Erzurumspor maçında sona erecek.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

Akhisarspor - Galatasaray mücadelesini hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Suat Aslanboğa görev alacak. Yaşar Kemal Uğurlu daha önce 6 kez Galatasaray'ın maçlarında görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Aslan 3 galibiyet elde ederken, 2 kez de rakibine mağlup oldu. Uğurlu 27 Şubat 2018'de Akhisar'daki Akhisarspor-Galatasaray Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını yönetti. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.