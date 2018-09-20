    21 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Medipol Başakşehir, Bursaspor maçına hazır

    Medipol Başakşehir, Bursaspor maçına hazır
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    , 'in 6. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

    Antrenmanın, çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda oyunla sona erdiği kaydedildi.

    Sakatlıkları süren Karim Hafez ve Alparslan Erdem'in bireysel çalışmalarına devam ettiği, Emre Belözoğlu ve 'ın ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray Kulübünden Ada açıklaması Galatasaray Kulübünden "Ada" açıklaması
    UEFAdan flaş karar! Galatasaray... UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    Galatasaray, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Akhisarspor hazırlıklarına devam etti
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör