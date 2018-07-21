Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık karşılaşmasında Valencia ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz

2018-2019 sezonuna İsviçre'de yaptığı hazırlık kampıyla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, buradaki üçüncü ve son maçında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray - Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Leonard'da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray, yurtdışı kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

İsviçre'deki ikinci hazırlık karşılaşmasında Hollanda Eredivisie ekibi PSV ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.

Valencia maçının ardında yurt dışı kampı sona erecek olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere aynı akşam İstanbul'a gelecek.