    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray - Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray hazırlık maçında Valenciayla karşılaşıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018

    Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren , üçüncü hazırlık karşılaşmasında ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz

    2018-2019 sezonuna İsviçre'de yaptığı hazırlık kampıyla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, buradaki üçüncü ve son maçında İspanyol temsilcisi ile karşı karşıya geliyor.

    Galatasaray - Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Leonard'da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

    , yurtdışı kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

    İsviçre'deki ikinci hazırlık karşılaşmasında Hollanda Eredivisie ekibi PSV ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.

    Valencia maçının ardında yurt dışı kampı sona erecek olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere aynı akşam İstanbul'a gelecek.

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