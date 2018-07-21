Galatasaray - Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık karşılaşmasında Valencia ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz
2018-2019 sezonuna İsviçre'de yaptığı hazırlık kampıyla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, buradaki üçüncü ve son maçında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray - Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Leonard'da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Galatasaray, yurtdışı kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.
İsviçre'deki ikinci hazırlık karşılaşmasında Hollanda Eredivisie ekibi PSV ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.
Valencia maçının ardında yurt dışı kampı sona erecek olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere aynı akşam İstanbul'a gelecek.
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