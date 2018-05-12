Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon Türk Telekom Stadı’na son kez çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, kazanıp hem taraftarlarını mutlu etmek hem de son haftaya avantajlı girmek istiyor

Ağustos ayında başlayan uzun maratonun artık sonuna gelinirken Galatasaray şampiyonluğa adım adım ilerliyor. Son iki maç kalan ligde sarı-kırmızılı takım bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ligde 4 puan daha alması halinde şampiyonluk kupasına uzanacak olan Cimbom, sahasında, taraftarının desteğiyle Malatya karşısında 3 puanı almaya çalışacak. Ligde herhangi bir iddiası kalmayan, 10. sırada yer alan Malatya ekibi ise ligi daha üst sıralarda bitirebilmek için galibiyet arayacak.

İLK MAÇI KAYBETTİ

Yeni Malatya ve Galatasaray tarihinde ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaşırken, Malatya'da oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlı takım kazanmayı başarmıştı. Bugün rövanşı almak isteyen Galatasaray ligde son 4 maçında da galibiyetle ayrılırken, Evkur Yeni Malatya son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım evinde mağlubiyet yüzü görmezken, Yeni Malatya deplasmanda çıktığı 16 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Galatasaray bugün kazanırsa haftaya şampiyonluk için Göztepe karşısında beraberlik yeterli olacak.

SOFİANE FEGHOULİ CEZALI

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Sofiane Feghouli, sarı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Ryan Donk kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

YILDIRIM İLE 22 GALİBİYET

Galatasaray-Yeni Malatyaspor mücadelesini hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Galatasaray, bugüne kadar Bülent Yıldırım yönetiminde 42 maça çıkarken, 22 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

TUDOR'U GÖNDERDİ

G.Saray ile Evkur Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynana karşılaşmayı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra sarıkırmızılılarda teknik direktör değişikliğine gidildi ve İgor Tudor'un yerine Fatih Terim geldi. Malatya, Tudor'u bitirirken Galatasaray'ın çıkışının startını veren takım oldu.

EVİNDE PARÇALIYOR

G.Saray, Spor Toto Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca içerideki son 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Rodrigues, Belhanda, Gomis

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Diallo, Gilberto, Adem, Boutaib