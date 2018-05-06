Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oluyor. Bitime 3 hafta kala Galatasaray, ligde 66 puanla zirvede yer alıyor. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

MÜCADELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasındaki mücadele 06.05.2018 Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SON VİRAJ

Şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım önünde yer alan sarı-kırmızılılar, kazanıp avantajını son iki haftaya taşımaya çalışacak. Aslan'da sarı kart cezalısı Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek. En büyük koz yine Gomis. Fransız yıldız, 27 golüne yenilerini eklemeye çalışacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezalı Belhanda'nın yerine ilk onbirde Sinan Gümüş ve Selçuk İnan'dan birisine şans vermesi bekleniyor. İbre Sinan'dan yana... Genç yıldız oynarsa sağ kanatta görev alacak. Terim, galibiyet emri verdi. Tecrübeli hocanın, "İpler bizim elimizde. Kalan 3 maçımızı da kazanıp, hiçbir hesaba fırsat vermeden şampiyonluğu kucaklayalım" dediği öğrenildi.

3 ASLAN SINIRDA

Galatasaray'da 3'er sarı kartları bulunan Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş ceza sınırında yer alıyor. Üç oyuncu bu akşam da forma giyip sarı-kart görmeleri halinde haftaya Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecekler. Teknik heyet 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.

BERABERLİK KREDİSİ VAR

Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor ile berabere kalması, Galatasaray'a şampiyonluk yolunda bir beraberlik 'kredisi' kazandırdı. Son 3 maçta 7 puan alması halinde mutlu sona ulaşacak olan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor ile berabere dahi kalsa zirvede avantajını koruyacak. Ancak hedef kazanıp hem Başakşehir ile de farkı 3 puana çıkarmak hem de son iki haftaya daha güvenli girmek.

FEGHOULİ'YE ÖZGÜRLÜK

Belhanda'nın yokluğunda 10 numara pozisyonunda bu akşam Sofiane Feghouli görev yapacak. Normalde sağ kanatta forma giyen Cezayirli yıldız, forvet arkasında konumlanıp, serbest adam olarak hem gol arayacak hem de Gomis'e pozisyon hazırlamaya çalışacak.

BURUK'UN TAKTİKLERİ ZORLUYOR

Akhisarspor, Aslan'a ters geliyor. Ege ekibi, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla yarı finalde elerken, Türk Telekom Stadı'nda 4-2 kaybettiği ligin ilk yarısındaki maçta da ecel terleri döktürdü. Sarı-kırmızılılar, devreyi 2-0 geride kapattığı müthiş mücadeleyi, ikinci yarıda rakibinin on kişi kalmasının da yardımıyla çevirmeyi başarmıştı.

LİGDE 12. RANDEVU

Galatasaray ile Akhisarspor ligde 11 kez karşılaştı. 10 maçı sarı-kırmızılılar kazanırken, 1 maçta Akhisarspor güldü. Cimbom'un 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi.