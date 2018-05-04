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    04 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Dursun Özbek adaylığını açıkladı

    Dursun Özbek adaylığını açıkladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Galatasaray'ın Mayıs 2018'de yapılacak başkanlık seçimine mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmasının ardından eski başkan Dursun Özbek de adaylığını açıkladı.

    İşte "BU ARMANIN, BU BÜYÜK SEVDANIN, 30 MİLYONLUK
    GALATASARAY CAMİASININ NEFERİ OLMAK İÇİN ADAYIZ"     ifadelerini kullanan Özbek'in adaylık açıklaması ve yönetim kurulu listesi...

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