Fatih Terim, bugün oynanacak Başakşehir maçı öncesi saat 19.05'te sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında bugün oynanacak olan Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte Fatih Terim'in yaptığı paylaşım...