04 Mayıs 2018, Cuma
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Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi paylaşım
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Fatih Terim, bugün oynanacak Başakşehir maçı öncesi saat 19.05'te sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında bugün oynanacak olan Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İşte Fatih Terim'in yaptığı paylaşım...
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