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    04 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi paylaşım

    Terimden Başakşehir maçı öncesi flaş paylaşım!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    , bugün oynanacak Başakşehir maçı öncesi saat 19.05'te hesabından paylaşım yaptı

    Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında bugün oynanacak olan Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi , hesabından bir paylaşım yaptı.

    İşte Fatih Terim'in yaptığı paylaşım...

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