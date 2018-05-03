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    04 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Akhisarspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 03.05.2018

    'in 32. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    'in 32. haftasında lider deplasmanda 'a konuk oluyor. Bitime 3 hafta kala Galatasaray, ligde 66 puanla zirvede yer alıyor. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

    MÜCADELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in 32. haftasındaki mücadele 06.05.2018 Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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