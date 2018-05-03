Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta? Akhisar Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisar evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında yakın takipçisi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, Akhisarspor'u da mağlup edip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Akhisarspor evinde Galatasaray'ı mağlup edip kritik 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Galatasaray-Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat İşte detaylar...

Akhisarspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 32. haftasında Akhisarspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.



AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.



6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.



Akhisarspor-Galatasaray maçı 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.