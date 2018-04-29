İşe Süper Ligde güncel puan durumu

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Süper Lig'in güncel puan durumu şu şekilde;
İşe Süper Lig'de güncel puan durumu
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçta Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, bu sonuca göre ligdeki puan durumu şöyle oluşuyor...
Süper Lig'in güncel puan durumu şu şekilde;
1) Galatasaray 66
2) Başakşehir 65
3) Fenerbahçe 63
4) Beşiktaş 62
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