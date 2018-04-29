İşe Süper Ligde güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçta Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, bu sonuca göre ligdeki puan durumu şöyle oluşuyor...

Süper Lig'in güncel puan durumu şu şekilde;

1) Galatasaray 66

2) Başakşehir 65

3) Fenerbahçe 63

4) Beşiktaş 62