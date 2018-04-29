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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    İşe Süper Lig'de güncel puan durumu

    İşe Süper Ligde güncel puan durumu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    'in 31. haftasında evinde 'ı konuk ediyor.

    'in 31. haftasında evinde 'ı ağırlıyor. Maçta Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunurken, bu sonuca göre ligdeki puan durumu şöyle oluşuyor...

    Süper Lig'in güncel puan durumu şu şekilde;
    1) Galatasaray 66
    2) Başakşehir 65
    3) 63
    4) Beşiktaş 62

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