Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de gözler bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde olacak. Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın spikerli anlatımı ile canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Türkiye bu derbiyi bekliyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in bu sezon belkide en önemli maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Evinde bu yıl kaybetmeyen Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak Beşiktaş'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Şenol Güneş yönetiminde olaylı Fenerbahçe derbisini geride bırakan Beşiktaş ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında avantajlı duruma geçmek istiyor. Galatasaray'da Serdar Aziz cezalı, Beşiktaş'ta ise önemli bir eksik yok. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan ve bu cezasını Akhisarspor'a karşı çeken Pepe 11'de sahaya çıkacak.



İKİ TAKIMIN 11'LERİ...



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis​



Galatasaray'ın yedekleri: Eray, Boran, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Hakan, Ozan



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo



Atiba kadroda yok!



Beşiktaş'ta sakatlığı düzelmeyen Atiba, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.



Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



