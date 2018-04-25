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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Rakamlar Selçuk İnan'ı işaret ediyor

    Rakamlar kaptanı işaret ediyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    , Vodafone Park’ta oynanan ilk karşılaşmada yerine girdiği Belhanda’yı gölgede bırakmıştı

    Belhanda ilk yarıda Vodafone Park'ta oynanan derbide 68 dakika sadece 31 kez topla buluşmuştu. Yerine giren Selçuk İnan son 30 dakikada 31 kez topu ayağına aldı. Belhanda 18 pas atarken Selçuk ise kısa sürede 24 pas yapmayı başarmıştı. Terim'in bu rakamların ışığında Selçuk'u Ryan Donk ve Fernando'nun önüne koymayı ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor.

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