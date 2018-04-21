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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Alanyaspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM

    Alanyaspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasın Galatasaray Alanyaspor'a konuk oluyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Maçın 11'leri şu şekilde;

    Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

    Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas

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