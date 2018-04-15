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Galatasaraylı taraftarlardan Yasin Öztekin'e tepki
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterirken, o sırada Arda'nın yanında olan Yasin Öztekin'e de protestoda bulundular.
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