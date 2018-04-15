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    15 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaraylı taraftarlardan Yasin Öztekin'e tepki

    TT Stadında Galatasaraylı futbolcuya şok tepki!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    lı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterirken, o sırada Arda'nın yanında olan 'e de protestoda bulundular.

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