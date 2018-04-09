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Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI ANLATIM
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Feghouli, Selçuk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Hopf, Zeki, Lucas, Palitsevich, Alper, Jailton, Pogba, Sessegnon, Issah, Manu, Deni
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