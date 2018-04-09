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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Gençlerbirliği-Galatasaray

    Gençlerbirliği-Galatasaray
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    'in 28. haftasında deplasmanda 'ne konuk oluyor.

    Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Feghouli, Selçuk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Gomis

    Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Hopf, Zeki, Lucas, Palitsevich, Alper, Jailton, Pogba, Sessegnon, Issah, Manu, Deni

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