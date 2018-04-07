G.Sarayın gözü kulağı Brumada

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G.Saray'ın gözü kulağı Bruma'da
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Galatasaray'ın sezon başında Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e sattığı Portekizli oyuncu Bruma'dan 500 bin euro daha bekliyor
Sezon başında Leipzig'e satılan Portekizli oyuncudan Cimbom, bonservisin dışında 250 bin euro bonus kazanmıştı. 50. maça çıktığında 500 bin euro daha gelecek. Bu da en iyi olasılıkla bir sonraki sezonun başında sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek. Galatasaray böylece Bruma'dan kazanmaya devam edecek.
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