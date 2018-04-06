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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    G.Saray'dan yakın markaj

    G.Saraydan yakın markaj
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo'nun hem saha içi hem de saha dışındaki performansından çok memnun kalan Galatasaray, Japon yıldızın vatandaşı olan Shinji Kagawa'nın transferinde ciddi adımlar atıyor...

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