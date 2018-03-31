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    31 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray Mali Kurulu'nda kavga! İşte o anlar...

    Galatasaray Mali Kurulunda kavga! İşte o anlar...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Mağazacılık AŞ eski yöneticisi Ali Öğüdücü'nün konuşması bitip kürsüden indikten sonra Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda salon karıştı. 5 dakika ara verildi.

    'ın 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre Salonu'ndaki toplantıda üyeler arasında kavga çıktı.

    YUMRUKLU SALDIRI
    Galatasaray genel kurulunda üyelerden biri, birkaç hafta önce görevinden ayrılan mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye 'yalan söylüyorsun' diyerek yumrukla saldırıda bulundu.



    ORTALIK KARIŞTI
    Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun konuşması sırasında kendisine cevap hakkı doğan Ali Öğüdücü söz almak istedi. Ali Öğüdücü konuşması sırasında stokların eritildiğini söylediğinde biri kadın iki üye 'yalan söylüyorsun' diyerek kürsüye doğru bağırdı. Öğüdücü, "Siz de burada konuşabilirsiniz" diye cevap verdi. Öğüdücü konuşması bittikten sonra bağıran kişilerin tarafına gittiğinde Öğüdücü kürsüdeyken bağıran şahıslardan erkek olanı Ali Öğüdücü'ye yumruk savurdu. Daha sonra birkaç dakikalığına ortalık karıştı ve kurula 5 dakikalığına ara verildi.

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