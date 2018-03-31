Galatasaray Mali Kurulunda kavga! İşte o anlar...

Galatasaray Mali Kurulu'nda kavga! İşte o anlar...
Galatasaray Mağazacılık AŞ eski yöneticisi Ali Öğüdücü'nün konuşması bitip kürsüden indikten sonra Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda salon karıştı. 5 dakika ara verildi.
Galatasaray'ın 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün gerçekleşti. Lütfi Kırdar Kongre Salonu'ndaki toplantıda üyeler arasında kavga çıktı.
YUMRUKLU SALDIRI
Galatasaray genel kurulunda üyelerden biri, birkaç hafta önce görevinden ayrılan mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye 'yalan söylüyorsun' diyerek yumrukla saldırıda bulundu.
ORTALIK KARIŞTI
Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun konuşması sırasında kendisine cevap hakkı doğan Ali Öğüdücü söz almak istedi. Ali Öğüdücü konuşması sırasında stokların eritildiğini söylediğinde biri kadın iki üye 'yalan söylüyorsun' diyerek kürsüye doğru bağırdı. Öğüdücü, "Siz de burada konuşabilirsiniz" diye cevap verdi. Öğüdücü konuşması bittikten sonra bağıran kişilerin tarafına gittiğinde Öğüdücü kürsüdeyken bağıran şahıslardan erkek olanı Ali Öğüdücü'ye yumruk savurdu. Daha sonra birkaç dakikalığına ortalık karıştı ve kurula 5 dakikalığına ara verildi.
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