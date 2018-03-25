G.Sarayın yeni sezon forması sızdırıldı!

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı forması sızdırıldı.

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 8 hafta kalan zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği iddia edilen parçalı forma sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı formayı takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede birçok etkileşim alan bu paylaşım sonrası, Galatasaraylı taraftarların birçoğu gelecek sezon giyileceği iddia edilen klasik parçalı formayı oldukça beğendi.

İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon forması...