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    25 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    G.Saray'ın yeni sezon forması sızdırıldı!

    G.Sarayın yeni sezon forması sızdırıldı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı forması sızdırıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 8 hafta kalan zirvedeki yerini koruyan 'ın, gelecek sezon giyeceği iddia edilen parçalı forma sosyal medyada gündem oldu.

    Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı formayı takipçileriyle paylaştı.

    Kısa sürede birçok etkileşim alan bu paylaşım sonrası, Galatasaraylı taraftarların birçoğu gelecek sezon giyileceği iddia edilen klasik parçalı formayı oldukça beğendi.

    İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon forması...

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