G.Sarayın yeni sezon forması sızdırıldı!

25 Mart 2018, Pazar
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G.Saray'ın yeni sezon forması sızdırıldı!
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı forması sızdırıldı.
Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 8 hafta kalan zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği iddia edilen parçalı forma sosyal medyada gündem oldu.
Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı formayı takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede birçok etkileşim alan bu paylaşım sonrası, Galatasaraylı taraftarların birçoğu gelecek sezon giyileceği iddia edilen klasik parçalı formayı oldukça beğendi.
İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon forması...
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