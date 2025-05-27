Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızlarından olan Yunus Akgün ameliyat edildi. Sarı kırmızılılar resmi siteden açıklama yayınladı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sağlık durumuna ilişkin resmi kanalları üzerinden bir açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun sol dizinden ameliyat olduğunu duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.