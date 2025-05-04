İspanya La Liga'da 34. haftada Real Madrid ile Celta Vigo mücadele ediyor.
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REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Celta Vigo maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor:
REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI 11'LER:
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia, Valverde, Arda Güler, Ceballos, Bellingham, Vinicius, Mbappe
Celta Vigo: Guaita, Carreira, Rodriguez, Lago, Alonso, Mingueza, Duran, Beltran, Moriba, Swedberg, Iglesias