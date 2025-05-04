Real Madrid-Celta Vigo (CANLI) Real Madrid-Celta Vigo canlı anlatım

İspanya La Liga'da 34. haftada Real Madrid ile Celta Vigo mücadele ediyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2025- 15:20