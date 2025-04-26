Barcelona - Real Madrid CANLI | Barcelona - Real Madrid canlı anlatım

Kral Kupası final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetiminde bu sezon üç kulvarda da yoluna devam eden Katalan ekibi, El Clasico'da rakibini mağlup ederek kupaya ulaşmayı hedefliyor. Ligde rakibinin 4 puan önünde yer alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde mücadelesini sürdürüyor. Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon beklenmedik mağlubiyetler alan Real Madrid ise Avrupa'da Arsenal'a elenmesinin ardından rotayı tekrardan İspanya'ya çevirdi. Son oynanan lig maçında Arda Güler'in golüyle 3 puanı kazanan eflatun-beyazlılar, Kral Kupası final maçında hata yapmak istemiyor. Barcelona - Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2025- 22:48