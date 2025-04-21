Parma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Parma sahasında Juventus'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Parma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARMA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Nisan Pazartesi günü oynanacak Parma-Juventus maçı Papa Francis'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

PARMA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Parma: Suzuki, Leoni, Vogliacco, Valenti, Valeri, Del Prato, Sohm, Keita, Bernabe, Bonny, Man

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Gonzalez, Kolo Muani, Vlahovic

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