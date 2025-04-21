Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Cagliari sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cagliari-Fiorentina maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CAGLIARI-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Zortea, Makoumbou, Adopo, Viola, Luvumbo, Piccoli

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gudmundsson, Kean

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