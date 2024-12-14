Southampton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Southampton - Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SOUTHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Southampton - Tottenham maçı 15 Aralık Pazar günü saat 20.30'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈
ASpor CANLI YAYIN